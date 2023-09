Incroyable, l’OM a bouclé un transfert grâce à un ancien du PSG

Thibault Morlain

Passé par Bastia, le RC Lens, Montpellier, Vitorino Hilton a également porté le maillot de l’OM pendant 3 saisons. C’est en 2008 que le défenseur central brésilien avait posé ses valises sur la Canebière en provenance des Sang et Or. Un transfert sur lequel est revenu Hilton. Il a d’ailleurs fait une révélation et dévoilant l’influence d’un ancien du PSG dans cette opération.

Aujourd’hui âgé de 45 ans, Vitorino Hilton a été l’une des figures de la Ligue 1 pendant plusieurs années. Débarqué à Bastia en 2003, il a ensuite connu le RC Lens, l’OM ainsi que Montpellier. Avec 2 titres de champion de France à son compteur, le Brésilien a fait les beaux jours de ses différents clubs. A commencer par l’OM. Arrivé en 2008, Hilton le doit notamment à Ricardo, ancien du PSG.



« Je m'étais mis d'accord avec lui pour le rejoindre à Monaco »

C’est sur son compte Linkedin que Vitorino Hilton a dévoilé comment Ricardo l’avait amené à signer à l’OM plutôt qu’à l’AS Monaco. « Je m'étais mis d'accord avec lui pour le rejoindre à Monaco. Mais il me rappelle quelques semaines plus tard pour me dire que le club a des problèmes et que cela va prendre du temps », explique dans un premier temps Hilton.

Hilton poussait plutôt vers l’OM