«Il va se faire virer», décision radicale du PSG ?

Arnaud De Kanel

Le PSG rencontre des difficultés depuis plusieurs semaines et un homme focalise l'attention : Luis Enrique. Le coach espagnol ne cesse de faire parler de lui en raison de ses multiples craquages avec les journalistes. Ce comportement agressif pourrait entrainer sa chute. Florent Gautreau est persuadé qu'Enrique se fera licencier.

«Il va se faire virer»

« C’est mort, il va se faire virer. Il va partir. Un, sur la communication, je ne suis pas du tout Luis Enrique. Je pense que c’est une énorme erreur parce que se braquer autant avec les journalistes c’est une très grosse erreur. Dans la façon d’expliquer ou de justifier, si un mec t’expliques de façon plus sympathique et construite, tu peux écouter même si tu n’es pas d’accord. C’est aussi pour ça que ça s’arrêtera, comme d’habitude au PSG dans les cris et les larmes », a déclaré Florent Gautreau sur le plateau de l'After Foot. En plus de cela, Luis Enrique est peut-être en train de perdre son vestiaire.

Enrique lâché par ses joueurs ?

« Le coach est en train de voir que son effectif ne le suit pas contrairement à l’an dernier. Lui veut quand même jouer vers l’avant mais t’as l’impression qu’il se dit ”mais attend ils font pas ce que je leur dis”. Je pense qu’il y a une vraie différence entre l’an dernier et cette année pour ça », a ajouté Florent Gautreau. De quoi totalement relancer l'avenir de Luis Enrique qui était pourtant annoncé emballé à l'idée de prolonger son contrat il y a quelques semaines. Le sujet risque donc de revenir sur la table dans les prochains jours s'il ne change pas d'attitude.