Il rêve de Mbappé, son mercato s’emballe

Pierrick Levallet

Meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé est une source d'inspiration pour plusieurs joueurs. Folarin Balogun ne s'en est pas caché récemment et a avoué qu'il admirait la star du PSG. Auteur d'une saison impressionnante, l'attaquant prêté au Stade de Reims par Arsenal aurait d'ailleurs tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens.

Si les choses ne lui ont pas souri en Ligue des champions, Kylian Mbappé brille tout de même cette saison. Auteur de 18 réalisations en 22 matchs de championnat, l’attaquant de 24 ans est le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est talonné par Wissam Ben Yedder, Jonathan David et une sensation du championnat français. À 21 ans, Folarin Balogun (15 buts) rayonne avec le Stade de Reims, où il a été prêté l’été dernier.

PSG : Il l’avoue, Kylian Mbappé le fait rêver https://t.co/OHUB0eGZnb pic.twitter.com/aENdYJ3wnG — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Balogun «admire» Mbappé

Le jeune Anglais a d’ailleurs révélé récemment qu’il admirait Kylian Mbappé. « J’aime beaucoup regarder Mbappé. Je pense que les choses qu’il a réalisé dans sa carrière, à un si jeune âge, sont juste exceptionnelles. Il a grandi à Paris et il est un leader à la fois au PSG et surtout en équipe de France. J’admire la trajectoire de sa carrière. J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour lui » a-t-il confié à Onze Mondial .

L’Europe s’affole pour le crack anglais