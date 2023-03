Mbappé : Transfert annoncé, la date est fixée

La rédaction

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich, Kylian Mbappé n'a pas souhaité aborder le sujet brûlant de son avenir à Paris. Mais en Espagne, cette question a fait les gros titres de l'actualité ce jeudi et vendredi. Selon plusieurs médias, le joueur de 24 ans aurait de grandes chances de quitter la France en 2024, au terme de son contrat avec le PSG.

Samedi dernier, Kylian Mbappé avait annoncé que son avenir au PSG ne dépendait pas du résultat du match face au Bayern Munich. Bien heureusement pour le club parisien. Car face à la formation allemande, l'équipe française n'a pas existé ce mercredi soir (2-0). Eliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, le PSG déçoit encore et toujours. Alors quand Mbappé débarque en zone mixte après le match, les journalistes se sont précipités vers lui pour lui poser la question. « Si cette défaite relance mon avenir au PSG ? Non, non. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra » a répondu Mbappé.

«Mbappé n'a servi à rien» : Désastre au PSG, il dégoupille https://t.co/ltz5nmBOsG pic.twitter.com/praxO81RjN — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Le PSG ne le laissera pas partir cet été

Mais en Espagne, on pense connaître la décision de Mbappé. Selon plusieurs médias, notamment OK Diario, le joueur regretterait sa prolongation au PSG et désirerait s'engager avec le Real Madrid. Une chose est sûre, ce ne sera pas pour cet été. « Il est impossible que le PSG accepte de négocier pour Mbappé cet été » annonce Edu Aguirre.

Un départ en 2024 annoncé en Espagne