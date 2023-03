PSG : Fin de course pour Messi, un coup de théâtre se profile

Thomas Bourseau

N’ayant pas pu apporter un plus au PSG en Ligue des champions depuis son arrivée, Lionel Messi est invité à aller voir ailleurs à l’issue de son contrat par Jérôme Rothen. Un grand club européen pourrait faire une approche surprise.

Lionel Messi était venu au PSG en 2021 pour permettre au club de la capitale d’enfin mettre la main sur le graal européen derrière lequel il court depuis qu’il est passé sous pavillon qatari en 2011. Résultat, et alors que le Paris Saint-Germain sortait d’une finale en 2020 et d’une demi-finale en 2021, le champion de France est retombé dans ses travers en 2022 et cette saison avec Lionel Messi en sortant dès le stade des 1/8èmes de finale.

Rothen ne veut plus de Messi au PSG

Après l’élimination précoce du PSG en Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi soir, Jérôme Rothen a une nouvelle fois demandé sur les ondes de RMC le départ de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain et bien que le10sport.com vous ait affirmé que le PSG discutait avec son entourage pour une prolongation de contrat. Messi lui-même se poserait des questions sur un éventuel renouvellement de contrat à Paris selon différents médias.

Un grand club européen prêt à faire venir Messi ?