Il recale un cador, Mbappé débloque un transfert au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a accueilli 6 nouveaux joueurs. Et parmi eux, on pouvait notamment retrouver un certain Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat par le Stade de Reims. Mais pour l’attaquant de 20 ans, la première saison à Paris est très compliquée, lui qui réalisait pourtant l’un de ses rêves en débarquant au PSG.

Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca… Luis Campos a connu certains échecs dans la quête d’un buteur au PSG. Le club de la capitale s’est tout de même renforcé offensivement en allant chercher Hugo Ekitike, lui qui sortait d’une bonne saison avec le Stade de Reims. Mais le gap est immense entre les deux clubs et au PSG, Ekitike voit les critiques fuser.

Dortmund recalé par Ekitike

Tout aurait pu se passer différemment pour Hugo Ekitike. En effet, l’attaquant du PSG avait d’autres options lors du mercato. Journaliste pour Footmercato , Santi Aouna révèle notamment qu’Ekitike aurait refusé de rejoindre le Borussia Dortmund.

Direction le PSG avec Mbappé

Et l’ex-joueur de Reims avait visiblement ses raisons de faire cela afin de rejoindre le PSG. En effet, le club de la capitale est celui dont il est fan. De plus, à Paris évolue un certain Kylian Mbappé et jouer avec le crack de Bondy a aussi pesé dans la balance pour Hugo Ekitike.