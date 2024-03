Il quitte l’OM et révèle un changement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Matteo Guendouzi a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Lazio Rome. Alors qu’il s’apprête à retrouver Igor Tudor après la trêve internationale, le milieu a auparavant pu découvrir Maurizio Sarri dans la capitale italienne, une collaboration qui lui a permis d’évoluer comme il le reconnaît.

Pour la première fois depuis son départ de l’OM l’été dernier, Mattéo Guendouzi a retrouvé l’équipe de France en ce mois de mars, profitant du forfait d’Antoine Griezmann pour être convoqué par Didier Deschamps. Le milieu de 24 ans évolue désormais du côté de la Lazio Rome, une arrivée qui lui a été bénéfique comme il l’a révélé dans un entretien accordé au Parisien .

« Auparavant, j’étais moins discipliné »

« J’ai pu travailler avec Maurizio Sarri, un très grand coach , confie Guendouzi. Exigeant, comme l’étaient avant lui Unai Emery, Arteta, Sampaoli ou Tudor. En sept mois à la Lazio, il m’a énormément apporté, notamment tactiquement. Auparavant, j’étais moins discipliné. J’avais tendance à m’éparpiller, à courir un peu partout. Désormais, je me positionne mieux sur le terrain. Je dose mes efforts. »

« Sarri ? Il faut respecter son choix »