Il met le feu au mercato, le PSG reçoit le feu vert

Thomas Bourseau

En difficulté sportive à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang aurait la cote au PSG depuis un bon bout de temps. Et alors qu’il est question d’un départ en MLS, le Gabonais laisse une chance au PSG.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang finissait par déposer ses valises au PSG ? Par le passé, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté à deux reprises de s’attacher les services de l’ancien buteur du Borussia Dortmund. Alors qu’il empilait les buts au BvB , Al-Khelaïfi voulait Aubameyang, mais s’est heurté à la réticence de son ancien directeur sportif Antero Henrique à l’été 2017.

Apprécié par le PSG, Aubameyang a la cote à Los Angeles

C’est en effet le discours que Pierre-Emerick Aubameyang avait tenu pour RMC en 2017. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Si Al-Khelaïfi voulait me recruter ? Oui, exactement » . En grande difficulté sportive à Chelsea, lui qui n’a pas été inclus dans la liste des Blues pour la Ligue des champions, il est question d’un départ pour la MLS et le LAFC. Le10sport.com vous a confirmé la tendance le 8 février pour un prêt.

Ils ont refusé un deal avec le PSG, ils s’en mordent les doigts https://t.co/jfplOQLmS1 pic.twitter.com/e9JHTbH2WQ — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Aubameyang veut finalement un club européen