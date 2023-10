Il l’annonce, l’OM a bouclé la recrue parfaite !

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’OM depuis la fin du mois de septembre. Bien que l’Italien n’ait remporté qu’un de ses trois matchs, il semble être apprécié du peuple olympien à Marseille. Pour Jean-Pierre Papin, c’est la bonne pioche de Pablo Longoria dont il est le conseiller.

Marcelino n’aura pas fait long feu sous le Mistral de Marseille et la bronca des supporters au Vélodrome. Après seulement sept matchs officiels disputés avec l’OM, le technicien espagnol a déposé sa démission le 20 septembre dernier, soit 48 heures seulement après la réunion houleuse entre les supporters et la direction de l’Olympique de Marseille.

Gattuso commence à conquérir le coeur des supporters

Pour remplacer son ami Marcelino, Pablo Longoria a confié les clés de l’effectif phocéen à Gennaro Gattuso qui semble enthousiasmer les observateurs et le public de l’OM via ses débuts sur le banc de touche olympien et notamment grâce à une victoire face au Havre (3-0).

«Je suis heureux que Gennaro Gattuso soit notre entraîneur»