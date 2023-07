Il l’annonce, le PSG va «regretter» ce transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir annoncé ses six premières recrues, le PSG est en passe de boucler un transfert… dans le sens des départs. El Chadaille Bitshiabu devrait s’engager avec le RB Leipzig pour un montant avoisinant les 20M€. Un deal qui, sur du plus long-terme, pourrait bien faire naître quelques regrets au PSG.

Très discret dans le sens des départs depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG s’apprête à céder El Chadaille Bitshiabu pour environ 20M€, bonus compris, au RB Leipzig selon les informations du journal L’Équipe . Un transfert qui, au départ, n’était pas planifié par le PSG. Mais la non-prolongation du défenseur français a poussé le club de la capitale à laisser filer son jeune joueur.

Acheté 20M€, revendu 50 ?

Et Leipzig, dans tout ça ? Pour un scout anglais du top 7, interrogé par L’Équipe , ce transfert a du sens : « Le raisonnement des Allemands, c'est, OK, on le paye 15-20, mais on a le savoir-faire pour le revendre ensuite 45-50, comme ils l'ont fait avec Upamecano. Qui, parmi les joueurs nés en 2005, sur la scène continentale, a joué plus que lui en pro ? Ce n'est pas négligeable, poursuit un autre scout anglais. Aujourd'hui, il est jeune, grand et rapide. Ce sont les critères principaux. C'est ce qui fait sa valeur ».

«Le PSG peut le regretter»