Il l’annonce, il veut plomber le mercato du PSG

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG cherche dans le même temps à s’offrir un attaquant de pointe. Harry Kane est l’une des pistes des dirigeants parisiens mais le Bayern Munich a un temps d’avance. Une légende du club munichois a d’ailleurs lâché une grosse annonce sur ce dossier.

Ce n’est pas un secret, le PSG souhaite recruter un numéro neuf de très haut niveau cet été. Depuis le début de mercato, trois noms reviennent avec insistance dans la capitale : Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane. Ce dernier pourrait bien quitter Tottenham, un club qui ne jouera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Le PSG en bagarre avec le Bayern pour Kane

Le PSG est sur le coup, tout comme le Bayern Munich. Un an après avoir laissé partir Robert Lewandowski, le club bavarois cherche un attaquant afin de remplacer le Polonais qui a laissé un vide toujours pas comblé. Et une ancienne gloire du Bayern ne souhaite pas voir Harry Kane au PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

«Munich est le meilleur endroit pour ça»