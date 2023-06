Il lâche sa réponse pour son transfert de l’OM

Thibault Morlain

Voilà que du côté de l’OM, le nom de Valentin Rongier commence maintenant à animer le marché des transferts. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu olympien susciterait de nombreux intérêts à travers l’Europe .Faut-il alors s’attendre à un départ de Rongier ? Le capitaine de l’OM a déjà sa préférence pour la suite de sa carrière.

Marcelino enfin nommé entraîneur de l’OM, le mercato phocéen va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Si on se demande quelles seront les recrues de Pablo Longoria, il va également y avoir des départs. Et voilà que ce samedi, La Provence annonce que Valentin Rongier serait très courtisé sur le marché des transferts, alors que Brighton et le Bayer Leverkusen avaient notamment pris des renseignements sur lui récemment. Le capitaine de l’OM, lié jusqu’en 2026, intéresserait ainsi plusieurs équipes durant cette intersaison, qui attendraient notamment de voir si le club phocéen se qualifie ou non en Ligue des Champions.

Rongier prêt à quitter l’OM ? C’est non !

Mais Valentin Rongier veut-il pour autant quitter l’OM durant ce marché des transferts ? Cela ne serait pas le cas actuellement… Le quotidien régional explique en effet que le Phocéen ne ferait pas d’un départ une priorité. Pour Rongier, s’en aller ne serait pas à l’ordre du jour, lui qui se sent bien du côté de Marseille et dans cette région, ayant d’ailleurs récemment acheter une maison.

« Je n’ai aucune raison de partir »