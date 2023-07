Il jette un froid sur le transfert de cette star à l’OM

Thibault Morlain

Devant faire avec le possible départ d’Alexis Sanchez, l’OM doit trouver une nouvelle star en attaque. Ça pourrait être le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, le Gabonais se rapprocherait d’une arrivée à Marseille. Mais voilà qu’il existe certains doutes à propos d’Aubameyang et Daniel Riolo a fait part d’un certain scepticisme.

A la recherche de renforts en attaque, l’OM s’activerait actuellement pour le gros coup Pierre-Emerick Aubameyang. Un coup très intéressant qui sentirait de plus en plus bon visiblement sur la Canebière. Aujourd’hui à Chelsea, le Gabonais pourrait ainsi s’envoler vers l’OM, où il devra toutefois vite répondre à certaines interrogations à son sujet.

Vente OM : McCourt abandonne Marseille, il vend la mèche https://t.co/1Xa1CZypEq pic.twitter.com/uElM3PyaF8 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Je suis sceptique »

Au micro de L’After Foot ce mardi, Daniel Riolo a livré son avis sur une arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Et il n’a pas caché avoir certains doutes : « Au niveau de ce qu’il peut apporter à l’OM, il me fait la même impression qu’Alexis Sanchez la saison dernière, je suis sceptique. Mais j’ai quand même envie de voir, il a toujours marqué des buts. On est sur un attaquant haut de gamme. J’ai envie de voir ce qu’il peut faire à l’OM ».

« Des gars comme ça, ça peut aider »