Il dénonce une fake news sur le mercato du PSG

C'est désormais officiel, Matvey Safonov est la première recrue estivale du PSG. Le portier russe débarque en provenance de Krasnodar contre environ 20M€, mais des problèmes ont rapidement été révélés, notamment compte tenu d'une interdiction de quitter le territoire à cause d'une pension alimentaire qu'il n'aurait pas versé à son ex-femme. Finalement, tout irait bien.

La première recrue de l'été au PSG est donc connue. Il s'agit en effet de Matvey Safonov qui débarque en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, bonus compris. Le transfert du portier russe semble d'ailleurs bouclé depuis plusieurs semaines, mais selon plusieurs médias, il aurait été retenu en Russie car il n'avait pas versé une pension alimentaire à son ex-femme. Une situation prise très au sérieux puisque le transfert de Matvey Safonov aurait pu capoter. Mais Ben Jacobs se montre très rassurant.

«Aucun problème avec le transfert de Safonov»

« Aucun problème avec le transfert de Matvey Safonov au PSG malgré les informations selon lesquelles il aurait été interdit de quitter la Russie en raison d'une pension alimentaire impayée due à son ex-femme. Safonov a désormais résolu le problème et a déjà pu se rendre librement à Paris depuis la Russie », explique le journaliste via son compte X (ex-Twitter).

Safonov est impatient à l'idée de commencer avec le PSG