Un premier transfert est annoncé, que doit faire le PSG ?

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar contre un montant de 15M€. Un premier transfert pour cet été côté parisien, même si ce mercato estival est loin d’être terminé pour les « Rouge et Bleu ». Alors, selon vous, qui doit recruter le PSG après avoir conclu sa première recrue estivale ?

Le PSG tient son premier renfort de l’été ! En effet, ce vendredi après-midi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de l’international Russe Matvey Safonov. Le gardien de but de 25 ans débarque à Paris en provenance de Krasnodar, et a rapidement tenu ses premiers mots en tant que néo-parisien.

Safonov annonce la couleur après sa signature

« Oui, je veux être meilleur. Je veux m’améliorer ici et c’est une grande chance pour moi. Je pense que je n’ai pas de pression. Je suis calme. J’essaye toujours d’aider mes coéquipiers. Si je veux dire quelque chose et quand je veux faire quelque chose pour eux, j’essaie de le faire. Je suis prêt à parler avec les grands joueurs. Pour moi, c’est très intéressant de pouvoir progresser aux côtés de Donnarumma. C’est positif. Je veux qu’on puisse travailler ensemble. Je suis heureux d’être à Paris et j’ai hâte de vous rencontrer » , a ainsi lâché Matvey Safonov lors de sa signature. Cette dernière étant désormais acté, le PSG va devoir enchaîner sur ses prochains dossiers.

EXCLU @le10sport : Ça coince pour le PSG dans le dossier João Neves…▶️ Profil du joueur fortement apprécié par Paris mais le coût du transfert est jugé trop important. Benfica brandit la clause du joueur (120 M€), Paris n’ira pashttps://t.co/PlPAcxzhYj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 12, 2024

Plusieurs pistes chaudes pour le PSG

Et si nombreux d’entre eux pourraient se décanter après l’Euro (qui se clôturera le 14 juillet prochain), plusieurs noms ont d’ores et déjà été associés au PSG. C’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia, que Naples essaye toujours de prolonger, de João Neves, dont la clause libératoire est fixée à 120M€ par le SL Benfica, de Bruno Guimarães qui lui aussi dispose d’une clause à 115M€, ou encore de Jeremie Frimpong, qui pourrait quitter le Bayer Leverkusen contre 40M€ cet été.



