Mercato : Le PSG boucle un transfert à 15M€, que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Le gardien de but de 25 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons à Paris, et pourrait offrir une alternative de choix à Luis Enrique dans les buts. Gianluigi Donnarumma n’ayant pas encore totalement convaincu, le coach espagnol doit-il revoir sa hiérarchie à ce poste pour la saison prochaine ?

Attendu au tournant sur ce mercato estival, le PSG est passé à l’action. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov. Un renfort assez inattendu pour Paris. En effet, l’international Russe évolue au poste de gardien de but, où un certain Gianluigi Donnarumma est bien en place depuis deux saisons déjà.

« C’est très intéressant de pouvoir progresser aux côtés de Donnarumma »

« Oui, je veux être meilleur. Je veux m’améliorer ici et c’est une grande chance pour moi. Je pense que je n’ai pas de pression. Je suis calme. J’essaye toujours d’aider mes coéquipiers. Si je veux dire quelque chose et quand je veux faire quelque chose pour eux, j’essaie de le faire. Je suis prêt à parler avec les grands joueurs. Pour moi, c’est très intéressant de pouvoir progresser aux côtés de Donnarumma. C’est positif. Je veux qu’on puisse travailler ensemble. Je suis heureux d’être à Paris et j’ai hâte de vous rencontrer » , a notamment déclaré Matvey Safonov lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du PSG, laissant présager une saine cohabitation avec Gianluigi Donnarumma, mais aussi avec Arnau Tenas.

Mercato - Officiel : Le PSG boucle son premier transfert de l’été ! https://t.co/lbuKEvYbq9 pic.twitter.com/jAvQhU0SkU — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Une hiérarchie des gardiens bousculée au PSG