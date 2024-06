PSG : Luis Enrique l’a complètement changé, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a connu une première saison d’adaptation, puis a véritablement explosé en 2023-2024 sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu de terrain portugais a été convoqué pour l’Euro 2024, et a profité de sa présence en conférence de presse ce vendredi pour aborder sa très bonne forme du moment.

Cette saison 2023-2024 du PSG aura été réussie à bien des égards. Outre les résultats sportifs, Luis Enrique et son staff auront réussi à faire progresser certains joueurs. C’est le cas notamment de Fabian Ruiz, de Gianluigi Donnarumma, mais surtout de Vitinha. L’international Portugais a laissé derrière lui cette image de joueur encore très perfectible, capable de faire preuve d’irrégularité. En deuxième partie de saison notamment, le numéro 17 parisien s’est mué en véritable leader de l’entrejeu du PSG, tandis que l’entraîneur espagnol n’est clairement pas étranger aux beaux progrès réalisé par l’ancien du FC Porto.

« J'arrive ici à mon meilleur niveau »

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le début de l’Euro avec le Portugal, Vitinha s’est d’ailleurs livré sur sa forme actuelle. « C'est le contexte, toute l'équipe a joué différemment, les joueurs étaient différents, l'entraîneur aussi. Le contexte était beaucoup plus favorable pour moi, j'ai grandi au fur et à mesure de la saison. Oui je pense que j'arrive ici à mon meilleur niveau. Mais on ne peut pas dire si c'est le meilleur moment de ma carrière parce que ça peut encore s'améliorer, mais jusqu'à présent, je le pense » , a affirmé ce dernier.

