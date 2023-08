Il annonce une grande nouvelle pour son avenir au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un vif intérêt qui persistait depuis maintenant un an, Milan Skriniar s’est finalement engagé pour cinq ans avec le PSG cet été. Et le défenseur central slovaque, qui débarque libre après la fin de son contrat avec l’Inter Milan, se projette à long terme au sein du projet QSI et affiche un discours clair sur son avenir.

Le PSG vit un mercato estival très agité ! En attendant l’arrivée d’Ousmane Dembélé qui semble imminente, le club de la capitale a déjà enregistré celles de Marco Asensio, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Arnau Tenas ou encore Milan Skriniar, qui a signé libre après la fin de son contrat à l’Inter Milan.

Dembélé plombe un autre transfert XXL du PSG https://t.co/acDIrsDNpw pic.twitter.com/JAFp0BnkNG — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Skriniar se voit longtemps au PSG

Et dans un entretien accordé au Parisien, le défenseur slovaque affiche déjà un discours rassurant quant à son avenir à au PSG avec le contrat longue durée qu’il a signé : « Cinq ans, c’est beaucoup mais je suis reconnaissant que Paris m’accorde une telle confiance. Je suis convaincu, et tout le monde peut le constater, que les grandes ambitions du PSG sont légitimes », indique Skriniar.

« M’inscrire dans la durée »