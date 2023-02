Il annonce une catastrophe pour Messi !

Arnaud De Kanel

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi divise au PSG. A l'heure où l'effectif parisien est plus faible que jamais et que seul un allégement considérable de la masse salariale pourrait permettre de le renforcer, le prolongation de contrat de l'Argentin est un sujet sensible. Jérôme Rothen a tranché de son côté.

S'il rayonne depuis le début de la saison, Lionel Messi n'est pas encore certain de prolonger son contrat avec le PSG. L'attaquant argentin pèse sur la masse salariale et son départ pourrait permettre au club de la capitale d'entamer des grandes manoeuvres pour renforcer un effectif qui montre ses limites dernièrement. Pour Jérôme Rothen, prolonger Messi serait une grave erreur.

«C’est une mauvaise idée»

Jérôme Rothen a donné son avis sur le dossier Lionel Messi. L'ancien joueur du PSG a été très clair. « C’est une mauvaise idée. Dans la construction d’un collectif, le problème du PSG ce n’est pas d’avoir une star, c’est d’en avoir plusieurs. Mbappé, le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âge et tout ce qu’il représente en France. Neymar a prolongé, il a encore quatre ans de contrat. Il a donné satisfaction. Il faut reconnaître que dans l’état d’esprit et sa vie extra-sportive, il a fait des efforts. Je trouve qu’il est totalement dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui, même s’il y a encore des améliorations possibles », a-t-il assuré sur les ondes de RMC .

Rothen estime qu'il faut «reconstruire quelque chose»