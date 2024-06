Il annonce un «gros» transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le premier transfert du PSG cet été devrait être celui de Matvey Safonov. A la surprise générale, le portier de Krasnodar devrait rejoindre le club de la capitale dans les prochains jours contre un chèque de 20M€. Un transfert qui fait évidemment largement parler, mais pour l’ancien joueur de Tottenham Roman Pavlyuchenko, c’est un très joli coup.

Ce sera probablement l’une des grosses surprises du mercato du PSG. Matvey Safonov serait sur le point de s’engager avec le club de la capitale pour environ 20M€. Le portier de Krasnodar va ainsi venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Et vu de Russie, c’est un très joli coup comme le souligne Roman Pavlyuchenko.

Jackpot pour le PSG, un chèque de 116M€ arrive ! https://t.co/Del4ijwMbT pic.twitter.com/7HFDpYSIx5 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«C’est un gros plus»

« Un tel transfert pour Krasnodar, l'équipe nationale russe et notre football est un gros plus, après tout, c'est le PSG. En Russie, Matvey a atteint un certain niveau, il ne grandit plus ici en tant que gardien de but, je pense qu'il a déjà atteint son apogée. Et comment refuser un club comme le PSG ? », s’interroge-t-il auprès de l’agence de presse russe TASS , avant de poursuivre.

Safonov, vrai danger pour Donnarumma ?