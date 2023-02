Il annonce son transfert au PSG et le paye cash

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine, comme il l'a annoncé lui-même. Alors que leur défenseur slovaque est sur le départ, les Nerazzurri ont décidé de lui retirer le brassard de capitaine. Interrogé ce dimanche, Giuseppe Marotta a expliqué ce choix.

Milan Skriniar sait déjà qu'il ne jouera plus à l'Inter la saison prochaine. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Nerazzurri , le défenseur slovaque a décidé de partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'été 2023. Et il a déjà annoncé sa prochaine destination.

Après son cauchemar au PSG, il renait de ses cendres https://t.co/xkgtvpc9k7 pic.twitter.com/f3kwlF5E7l — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«Il y a des valeurs qui doivent être partagées»

Comme l'a révélé Milan Skriniar lui-même, il a signé avec le PSG, qu'il rejoindra dès le 1er juillet, soit lorsque son bail avec l'Inter aura expiré. Et ce choix a eu des conséquences directes pour le numéro 37 des Nerazzurri . En effet, le club lombard lui a retiré son brassard de capitaine. Une décision expliquée par Giuseppe Marotta ce dimanche.

«Ce n'est pas une punition, mais...»