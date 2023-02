Le PSG s’est bien fait avoir sur le mercato

Thomas Bourseau

Luis Campos semblait être déjà emballé par l’idée de recruter Milan Skriniar l’été dernier. Cependant, et bien que l’Inter ait ouvert la porte à son transfert, un énorme retournement de veste a eu lieu de la part du club nerazzurro.

En marge du mercato estival de 2022, Luis Campos avait une idée claire pour le renforcement de la défense centrale avec un profil précis : Milan Skriniar. Depuis plusieurs années, le PSG surveillerait la situation du Slovaque à l’Inter. Et alors que son contrat expire en juin prochain et ne sera pas prolongé comme le10sport.com vous l’a annoncé le 20 janvier dernier, l’Inter avait prévu de boucler son départ l’été dernier.

L’Inter a tenu un double discours dans le dossier Skriniar

C’est du moins l’aveu que Milan Skriniar a fait à la Curva Nord, groupe de supporters de l’Inter, et qui a été communiqué par le biais d’un fanzine distribué à San Siro ce dimanche avant la rencontre opposant le Milan AC à l’Inter ce dimanche soir.

Attendu à Paris, il prépare un sale coup au PSG https://t.co/iWiX4of3Qe pic.twitter.com/g0YGEjy0el — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Le club lui a annoncé qu'il serait mis sur le marché»