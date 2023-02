Le PSG s’est raté pour son transfert, il souffle un grand coup

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Inter, Milan Skriniar ne le prolongera pas et voulait quitter le club milanais dès cet hiver avant que ses dirigeants ne le laissent pas partir. Et alors qu’un accueil glacial des supporters milanais pouvait l’attendre, une discussion à apaiser les différentes parties.

Milan Skriniar avait déjà fait son choix concernant son avenir à l’Inter. En effet, comme le10sport.com vous l’affirmait le 20 janvier dernier, une prolongation de contrat n’était plus d’actualité dans l’esprit de l’international slovaque. De quoi permettre au PSG de reprendre espoir après avoir manqué le coche à la dernière intersaison compte tenu des attentes économiques importantes de l’Inter.

«Milan a voulu clarifier avec nous les raisons qui l'ont poussé à choisir de changer de maillot à la fin de la saison»

Cependant, et alors qu’il avait fait le choix de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat, l’Inter a tout de même retenu Milan Skriniar au grand dam du joueur et du PSG. De quoi lui réserver un accueil froid de la part des supporters nerazzurri. Néanmoins, une rencontre a eu lieu cette semaine entre la Curva Nord et Milan Skriniar. Le groupe de supporters de l’Inter a communiqué les retombées de cette entrevue dans le « fanzine » distribué à San Siro avant le choc milanais opposant l’Inter et le Milan AC. « Bien que le chapitre Skriniar soit désormais en partie de l'histoire ancienne, nous tenons à vous informer que Milan a voulu clarifier avec nous les raisons qui l'ont poussé à choisir de changer de maillot à la fin de la saison malgré l'affection qu'il a toujours éprouvée pour l’Inter ».

«Nous n'avons pas envie de mettre la croix sur un joueur qui a contribué à nous donner tant de satisfaction»