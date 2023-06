Il affole le mercato, l'OM a tout prévu

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Valentin Rongier pourrait prendre le large lors de ce mercato estival. Alors qu'il serait suivi de près en Allemagne et en Angleterre, le milieu de terrain de 28 ans ne se fermerait aucune porte concernant son avenir. De son côté, l'OM compterait étudier toutes les offres reçues cet été.

Arrivé à l'OM à l'été 2019, Valentin Rongier fait le plus grand bonheur du club marseillais depuis quatre saisons. Et alors qu'il a hérité du brassard de capitaine en 2022-2023, le milieu de terrain de 28 ans pourrait tout de même ne pas faire long feu au Vélodrome.

Ça bouge à l'OM, une star va signer https://t.co/7tmVPZ2Zkz pic.twitter.com/QHkK9OE271 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Rongier est suivi en Angleterre et en Allemagne

Selon les informations de L'Equipe , Valentin Rongier aurait la cote à la fois en Allemagne et en Angleterre. Conscient de la situation, le numéro 21 de l'OM ne fermerait aucune porte concernant son avenir, même s'il se sentirait bien à Marseille. Mais quelle est la position du club olympien?

Rongier est bien à l'OM, mais...