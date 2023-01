«Il a essayé de me convaincre» : l’OM peut le remercier !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Courtisé par de nombreuses écuries, Azzedine Ounahi a finalement choisi de s’engager avec l’OM. L’international marocain, révélation de la dernière Coupe du monde, est revenu sur son choix et a eu un mot pour décrypter le rôle joué par Amine Harit, son coéquipier en sélection, dans son transfert.

Recalé par Ivan Ilic qui a fini par privilégier le Torino, l’OM s’est lancé sur le dossier Azzedine Ounahi. En partance d’Angers, l’international marocain, courtisé pendant longtemps par Naples comme le10sport.com vous l’avait révélé, a choisi de rejoindre Marseille. Un coup de maître réalisé par Pablo Longoria qui a bouclé ce transfert pour 10M€ seulement, un montant raisonnable vu les chiffres qui avaient été annoncés.

«C’est un honneur de signer dans un grand club»

A peine arrivé à l’OM, Azzedine Ounahi a déjà accordé une interview aux médias du club olympien. Le milieu des Lions de l’Atlas n’a pas caché sa joie de rejoindre Marseille, club où il retrouvera Amine Harit, son coéquipier en sélection. « Je suis très content de rejoindre l’OM, c’est une fierté pour moi de porter ce maillot, c’est un honneur de signer dans un grand club », a confié Azzedine Ounahi.

Il a recalé l’OM pour un deal inattendu https://t.co/Psd9MOt9kX pic.twitter.com/UYHSbs3HGF — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

«Amine, c’est un frère pour moi»