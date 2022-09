Foot - Mercato

Harit, Skriniar, Dieng… Toutes les infos mercato du 1er septembre

Publié le 1 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2022 à 12h12

Alors que le mercato fermera ses portes ce jeudi soir à 23h en France, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG, Barcelone... Bernardo Silva fait une annonce fracassante pour son transfert

Il a été le grand rêve de Luis Campos cet été au PSG. Le10sport.com vous avait même révélé que le Paris Saint-Germain avait fait une offre de 80M€ pour Bernardo Silva, qui a cependant été refusée par Manchester City. Résultat ? Le PSG s’est retiré de l’opération lorsque le FC Barcelone comptait aller au bout de son idée en tentant de parvenir à ses fins lors de la dernière ligne droite du mercato. Néanmoins, Silva a annoncé qu’il restait à Manchester City mercredi soir. « Je vais rester à Manchester City. Je n’ai reçu aucune offre. Je reste à Manchester, ici je suis heureux et ma décision a été prise ».



PSG : Avant la fin du mercato, Campos a bouclé un nouveau départ

Indésirable au PSG, Julian Draxler fait partie du fameux loft mis en place par Luis Campos, regroupant les joueurs dont le conseiller football du PSG souhaite se séparer. Ces dernières heures, Draxler a été annoncé du côté du Benfica Lisbonne, et il y aurait déjà passé sa visite médicale lorsque sa présentation est attendue pour ce jeudi comme Record l’a confié.



PSG : Les dernières révélations sur l’interminable feuilleton Skriniar

Milan Skriniar au PSG ? Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont semblé y croire ces dernières heures, au point que l’optimisme aurait même gagné les bureaux de la direction. Cependant, comme La Gazzetta dello Sport l’a affirmé ce jeudi matin, la positon de l’Inter serait catégorique : pas de départ de Skriniar d’ici la clôture du mercato estival. Même en cas d’une ultime tentative qui s’élèverait à 75M€ selon TMW , le PSG verrait l’Inter lui dire non.



OM : Longoria connaît la condition pour ce transfert de dernière minute

Après un prêt d’une saison à l’OM, Amine Harit devrait débarquer à Marseille dans les prochaines heures, mais cette fois-ci sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat comme Johnny Séverin et SPORT1 l’ont affirmé à tour de rôle. Cependant, pour qu’Harit puisse signer à l’OM, il faudrait qu’une vente soit actée par le président Pablo Longoria.



