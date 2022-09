Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau retournement de situation pour Bamba Dieng ?

Publié le 1 septembre 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

Le marché des transferts fermera ses portes dans quelques heures, mais le dossier Bamba Dieng semble encore loin d’être réglé à l’OM. D’abord annoncé vers Lorient, c’est finalement Leeds qui aurait convaincu Pablo Longoria. Mais d’après les dernières informations, l’OGC Nice, déjà intéressé par l’international sénégalais, pourrait revenir à la charge.

Ça part dans tous les sens du côté de Marseille. Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, Bamba Dieng est toujours un joueur de l’OM, alors que le marché des transferts fermera ses portes dans les prochaines heures. Comme le10sport.com vous l’a révélé il y a quelques jours, Pablo Longoria avait reçu une offre de 11M€ pour l’international sénégalais.

Le président de Leeds annonce l’arrivée de Dieng

Celle-ci proviendrait du FC Lorient ou de l’OGC Nice. Ce jeudi matin, les Merlus étaient annoncés comme étant proches de l’emporter dans ce dossier. C’était avant que la piste menant à Leeds ne refasse surface. Sur Twitter , le président du club anglais a même confirmé son arrivée : « accueillons Bamba Dieng et continuons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l'excellent travail que font Jesse et le personnel », a-t-il déclaré.

Du côté de l’#OM on ne laissera partir #Dieng à #Nice qu’en cas d’offre supérieure à celle de #Leeds. Mais l’hypothèse d’un nouveau rebondissement n’est pas à exclure… #MercatOM https://t.co/klyygj3yKG — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 1, 2022

Nice va revenir à la charge...

Mais d’après les informations d’Alexandre Jacquin, rien n’est encore réglé dans ce dossier. En effet, d’après le journaliste de La Provence , l’OGC Nice pourrait revenir à la charge dans les prochaines heures. Le Gym aurait d’ailleurs la préférence de Bamba Dieng. Alors que tout semblait acté pour son départ vers la Premier League, l’international sénéglais a finalement des chances de poursuivre sa carrière en Ligue 1. En revanche, il faudrait que l'offre des Aiglons soient supérieure à celle de Leeds pour que l'OM change ses plans. Pour rappel, les Peacocks se sont mis d'accord avec les Phocéens pour un transfert de 10M€ avec un pourcentage à la revente.

... et dégaine une offre supérieure