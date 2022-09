Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a bouclé une opération inespérée sur le mercato

Publié le 1 septembre 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

Très actif en cette dernière journée de mercato, l'OM poursuit surtout son dégraissage. En effet, Pablo Longoria tente de trouver une porte de sortie à Bamba Dieng et Duje Caleta-Car. Concernant Jordan Amavi, cela semble en revanche d'ores et déjà réglé. L'ancien Niçois va être prêté à Getafe.

Pendant tout l'été, l'Olympique de Marseille aura été très actif en matière de recrutement. Néanmoins, le club phocéen espère désormais dégraisser son effectif d'ici jeudi soir puisque jusque-là, l'OM n'a pas assez vendu aux yeux de Frank McCourt. Et Pablo Longoria continue de s'activer afin de trouver des solutions. Et c'est notamment le cas pour Jordan Amavi.

Mercato - OM : À Marseille, Longoria et Tudor marchent dans le même sens https://t.co/tVO5wRRleR pic.twitter.com/sxAlYA2l8B — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Amavi file à Getafe

Le latéral gauche, barré par la concurrence de Nuno Tavares, auteur d'un excellent début de saison, Jordan Amavi n'entre plus du tout dans les plans d'Igor Tudor. Et alors que l'OM lui cherche une porte de sortie depuis de nombreuses semaines, l'ancien Niçois devrait rebondir à Getafe. En effet, AS confirme que Jordan Amavi est actuellement à Madrid afin de passer sa visite médicale afin de s'engager avec le club espagnol sous la forme d'un prêt, sans qu'il ne soit précisé s'il est assorti d'une option d'achat.

D'autres départs bientôt bouclés ?

Et Jordan Amavi ne sera pas le seul joueur à quitter l'OM ce jeudi. En effet, Bamba Dieng va rejoindre Leeds pour environ 11M€ tandis que Pablo Longoria cherche également une porte de sortie à Duje Caleta-Car, convoité en Premier League.