Habib Beye : Un autre entraîneur contacté !

Pour remplacer Jorge Sampaoli, Rennes a décidé de donner sa chance à Habib Beye. Et ça se passe plutôt bien avec le Sénégalais. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est un autre entraîneur qu'on aurait pu retrouver sur le banc breton. Désormais sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a révélé des contacts avec Rennes.

En quittant le Red Star à la fin de la saison dernière, Habib Beye espérait trouver un gros projet. Il aura fallu attendre quelques mois pour cela et l'opportunité s'est enfin présentée avec Rennes. Pour remplacer Jorge Sampaoli, le club breton a décidé de faire appel au Sénégalais. Un poste d'entraîneur de Rennes qui aurait très bien pu revenir à Rudi Garcia, qui se retrouve aujourd'hui sélectionneur de la Belgique.

« Quand Rennes s’est présenté... »

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Rudi Garcia s'est exprimé sur ses contacts avec le Stade Rennais. Le sélectionneur de la Belgique a alors confié à propos de ses échanges avec le club breton : « Je n’avais pas tourné le dos à un club. Il y a eu des contacts. J’ai demandéà voir des décideurs. Comme ? Quand Rennes s’est présenté, même si je connaissais Frederic Massara depuis l’Italie, je voulais discuter avec la famille Pinault. Mais ça ne s’est pas fait ».

« On est vite tombé d’accord avec la Belgique »

« Il y a eu d’autres clubs européens (des contacts avec l’AS Rome et le FC Porto, des tractations avec Manchester United). On est vite tombé d’accord avec la Belgique sur le plan sportif. Depuis mon passage à Al-Nassr, j’ai la liberté financière et de choix. Je voulais un véritable challenge sportif. La Belgique a été première du classement FIFA de l’automne 2018 jusqu’au printemps 2022. C’est une sélection qui compte », a ensuite expliqué Rudi Garcia, qui se retrouve maintenant à la tête de la sélection de la Belgique.