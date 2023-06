Guendouzi - OM : Le mercato a débuté, il vide son sac

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi serait susceptible de prendre la porte à l’intersaison après un exercice mitigé à l’OM. Deux clubs anglais et italiens seraient sur les rangs. Le principal intéressé s’est livré.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2021, ce sont les montagnes russes pour Matteo Guendouzi. Après avoir vécu une saison faste et pleine sous les ordres de Jorge Sampaoli lors de l’exercice 2021/2022, l’international français a vu son statut changer sous Igor Tudor, et pas en bien. Avant le départ du technicien croate en fin de saison, Matteo Guendouzi n’était plus titulaire indiscutable et lorsqu’il l’était plus tôt dans la saison, il devait se cantonner à un rôle plus offensif.

Quatre clubs européens prêts à miser sur Matteo Guendouzi ?

De quoi permettre à Matteo Guendouzi de se poser des questions sur son avenir alors que l’OM ne semblerait pas être prêt à fermer la porte à son départ cet été. D’après Téléfoot , la Juventus, Aston Villa, Newcastle et l’Inter seraient sur les rangs, prêts à l’accueillir en cas de transfert.

«On pèsera le pour et le contre et ensuite on prendra des décisions tous ensemble»