Gasset - Longoria : Un premier conflit révélé au grand jour à l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria avait fait tout son possible pour se séparer de Pape Gueye, qui refuse de prolonger son contrat. Pour le contraindre à signer un nouveau contrat, l'OM l'aurait menacé de le laisser dans les tribunes jusqu'à la fin de la saison. Mais surprise, Jean-Louis Gasset a laissé entendre que le joueur serait disponible.

On le sait, Pablo Longoria déteste posséder des joueurs en fin de contrat. C'est pour cela que le président de l'OM s'efforce d'étirer le bail de Pape Gueye. Deux propositions lui auraient été transmises, mais elles n'ont pas été acceptées. Une situation qui a poussé le dirigeant à envisager un départ cet hiver. « On veut trouver une porte de sortie. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet » avait lâché Longoria.





Longoria envisageait de le mettre de côté ?

Comme indiqué par Foot Mercato durant le dernier mercato hivernal, l'OM l'aurait même menacé de le laisser en tribunes jusqu'à la fin de la saison. Mais présent en Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Pape Gueye n'a pas trouvé de point de chute. Un échec pour Pablo Longoria, qui risque de voir son milieu de terrain filer cet été, sans même pouvoir obtenir une indemnité de transfert.

Gueye n'est plus banni ?