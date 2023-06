Galtier éjecté, il prépare la guerre au PSG

Amadou Diawara

Alors qu'elle vient d'indiquer la porte de sortie à Christophe Galtier, la direction du PSG penserait à recruter Xabi Alonso pour le remplacer la saison prochaine. Toutefois, le club de la capitale devrait avoir de grosses difficultés à boucler ce dossier. En effet, Xabi Alonso pourrait être impossible à arracher au Bayer Leverkusen.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG cet été, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris. Pour pallier le départ de son entraineur, le club de la capitale penserait à s'offrir les services de Xabi Alonso, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayer. Toutefois, le PSG devrait avoir du mal à arracher le coach espagnol à son club.

Une guerre entre le PSG et le Bayer pour Alonso ?

Selon les informations de L'Equipe , Luis Campos aurait rencontré Xabi Alonso pour évoquer la succession de Christophe Galtier avec lui. Toutefois, le technicien espagnol de 41 ans serait trop difficile à recruter pour le PSG, et ce, parce qu'il a encore un an de contrat avec le Bayer.

Le PSG veut recruter un entraineur libre de tout contrat

Comme Le 10 Sport vous l'a annoncé ce mercredi, le PSG ne compte pas mettre la main à la poche pour débaucher un nouvel entraineur. En d'autres termes, la direction du PSG a pour premier critère de s'offrir les services d'un coach libre de tout contrat. La piste menant à Xabi Alonso est donc écartée.