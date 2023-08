Galtier a vécu «une année en enfer» au PSG, son pote balance

Thibault Morlain

A l'été 2021, souhaitant repartir sur un nouveau projet, le PSG faisait le choix de se séparer de Mauricio Pochettino. A l'initiative de Luis Campos, le club de la capitale avait accordé à sa confiance à Christophe Galtier pour prendre place sur le banc de touche. Au final, le natif de Marseille ne sera resté qu'une saison au PSG. Cela n'a clairement pas été de tout repos pour Galtier comme l'a expliqué un de ses proches.

Cela fait maintenant plusieurs années que Christophe Galtier est l'un des meilleurs entraîneurs français. Après avoir fait du très bon boulot à l'ASSE, au LOSC et à l'OGC Nice, il s'est vu offrir un emploi d'une plusgrand ampleur : le PSG. En effet, à l'été 2021, cherchant à remplacer Mauricio Pochettino, le club de la capitale décide d'aller chercher Galtier chez les Aiglons. Alors que les débuts ont été prometteurs, ça s'est finalement gâté au fil des mois. Les résultats ont été décevants, en témoigne la nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, et Christophe Galtier, qui s'est retrouvé au centre de différentes polémiques, a fini par en faire les frais. Cet été, après seulement un, le natif de Marseille a dû laisser sa place à Luis Enrique.

L'enfer au PSG pour Galtier

Très proche de Christophe Galtier avec qui il avait joué à l'OM, Eric di Meco est revenu sur le passage du technicien français sur le banc du PSG. Lors d'un live Instagram avec Farid Rouas, il a alors été très cash, lâchant : « L'an dernier, il a fait un choix qui a fait mal à beaucoup de Marseillais, mais il a payé cher ce choix parce qu'il a passé une année en enfer. Même si les 6 premiers mois étaient bien, il a passé 6 mois en enfer. C'est normal qu'il se repose un peu aujourd'hui ».

Une année sabbatique pour Galtier ?

Le repos est donc aujourd'hui nécessaire pour Christophe Galtier après cette saison éprouvante sur le banc du PSG. Alors que son nom revient notamment comme l'une des possibilités pour être le prochain entraîneur du FC Nantes, Galtier aspirerait plutôt à de plus gros challenges. De plus, comme le10sport.com vous l'avait révélé, l'ex-entraîneur du PSG souhaite prendre son temps pour revenir dans la lumière, envisageant la possibilité d'une année sabbatique et un retour aux affaires en 2024.