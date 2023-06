Galtier à l’OM, il annonce une catastrophe

Alexis Brunet

L'Olympique de Marseille se cherche actuellement un nouveau coach. Igor Tudor parti, Pablo Longoria doit trouver son remplaçant. L'Espagnol penserait à Christophe Galtier, qui devrait bientôt quitter le PSG. Mais selon Jérôme Rothen, cela serait une très mauvaise idée de voir le tacticien français sur le banc de Marseille après son aventure parisienne.

Pablo Longoria a le téléphone qui chauffe actuellement. Le président de l'OM multiplie les coups de fil, afin de trouver le prochain entraîneur du club phocéen. Un temps, Marcelo Gallardo était annoncé très proche. Mais l'Argentin ne viendra finalement pas. L'ancien dirigeant de la Juventus a donc activé d'autres pistes, qui mèneraient à Marcelino, mais aussi à Christophe Galtier.

Jérôme Rothen prévoit le pire pour Galtier à l'OM

Dans Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a donné son opinion sur une possible arrivée de Christophe Galtier à l'OM. Pour lui, cela serait une très mauvaise idée. « Moi ce n’est pas contre lui (Galtier), tant mieux qu’il retrouve un boulot assez vite et l’envie d’entraîner et passer à autre chose pour oublier cette mauvaise saison au PSG. Mais je trouve que c’est une très mauvaise idée pour sa vie privée, pour tout. Je n’encourage pas les gens à le menacer et à aller au-delà, mais c’est ce qui va se passer malheureusement, parce que c’est très compliqué aujourd’hui de passer du PSG à l’OM. Encore plus dans le contexte Marseille-Paris comment ça s’est passé, il a un peu chambré, ce qui est normal, mais le revers de la médaille tu peux l’avoir si tu prends la décision de venir entraîner l’OM. Et je ne comprends pas encore comment Pablo Longoria qui connaît bien le football, met ça de côté. »

OM : Un transfert incroyable est en préparation ! https://t.co/DhAzRNyLFR pic.twitter.com/uD1lCcanpr — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

L'OM manque d'attractivité selon Rothen