Mercato : Faivre a digéré son été frustrant !

Publié le 11 septembre 2021 à 10h07 par La rédaction

Annoncé au PSG puis au Milan AC ou encore au Borussia Mönchengladbach, Romain Faivre est resté à Brest. Une déception pour le joueur mais qui semble prêt à reprendre avec les Bretons.