Fiasco du mercato au FC Nantes, il se lâche

Thibault Morlain

Plus vraiment désiré à l'OGC Nice, Andy Delort a mis les voiles lors du dernier mercato hivernal. L'international algérien a alors rejoint Antoine Kombouaré et le FC Nantes. Un très gros coup de la part des Canaris qui ne paye toutefois pas aujourd'hui. Delort déçoit et est même sifflé par ses supporters. Une situation évoquée par le principal intéressé.

Recruté par le FC Nantes en janvier, Andy Delort était très attendu chez les Canaris. Réclamé par Antoine Kombouaré, il devait aider le club grâce à ses buts. Problème, il n'arrive pas vraiment à trouver le chemin des filets depuis son arrivée. Ça tourne donc au flop pour Delort, qui a d'ailleurs été pris en grippe par les supporters du FC Nantes, qui n'hésitent pas à le siffler.

Polémique sur le ramadan, le FC Nantes lâche une annonce fracassante https://t.co/B92sIDYvSG pic.twitter.com/kFQvssbl0P — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« Il y a beaucoup d’attente me concernant »

La situation est loin d'être facile actuellement pour Andy Delort. L'attaquant du FC Nantes s'est alors exprimé sur la période qu'il traverse. Pour Le Parisien , Delort a expliqué : « J’ai rejoint Nantes, cet hiver, avec un certain statut. Il y a beaucoup d’attente me concernant. Ça explique sans doute les sifflets lors de mon remplacement contre Rennes le 26 février. Je comprends cette frustration ». Néanmoins, l'ancien buteur du MHSC compte bien rapidement redresser la barre et faire changer d'avis les fans des Canaris.

« Ils vont voir quel joueur je suis »