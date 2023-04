FC Nantes : La grosse annonce de Kombouaré sur son avenir

Florian Barré

Alors que son avenir repose sur les prochains résultats du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’est pas encore prêt à raccrocher. L’entraîneur des Canaris - qui joue ce samedi une deuxième finale de Coupe de France en deux ans - se voit bien continuer encore quelques années à Nantes ou ailleurs. Celui qui approche à grands pas de la soixantaine s’est livré sur son avenir.

Contre Toulouse ce samedi, Antoine Kombouaré aura à coeur de mener le FC Nantes vers un second sacre consécutif en Coupe de France. En cas de victoire, rien n'indique pour autant que le club sera en Ligue 1 la saison prochaine. En effet, Nantes possède le même nombre de points (32) que le premier relégable et jouera gros les prochains jours en affrontant Strasbourg et Brest, concurrents directs au maintien.

Kombouaré veut continuer

En somme, Kombouaré pourrait être sur un siège éjectable au FC Nantes. Les Canaris pourraient, en cas de nouvelle contre-performance lors des prochains jours, se séparer de l’ancien Parisien. Si ça arrivait, l’aventure ne serait pour autant pas terminé pour ce dernier. C’est ce qu’il a lui-même affirmé ce vendredi : « Peur de l'année de trop ? Non mais je réfléchis à la fin. Ce ne sera pas l’année prochaine mais là, on entre dans l’année de mes 60 ans. Et c’est le moment d’un cap. Sans faire injure à personne, je ne veux pas faire du Guy Roux. » a lâché pour Le Parisien ; Antoine Kombouaré.

« Je ne serai pas un vieux con »