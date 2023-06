Exode au PSG, un pote de Mbappé prêt à suivre ?

Thomas Bourseau

Ayant bâti une relation amicale forte avec Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en 2021, Achraf Hakimi pourrait le quitter pour retrouver un de ses anciens clubs. Explications.

Il semblerait que le PSG mette une nouvelle fois en place un renouvellement d’effectif comme ce fut grandement le cas lors du dernier mercato estival. D’ailleurs, alors que la saison du club de la capitale vient tout juste de toucher à sa fin, il y a déjà eu deux annonces de taille : les départs en tant qu’agents libres de Sergio Ramos et de Lionel Messi, deux ans après leurs arrivées respectives de la même manière.

Hakimi emballé par un retour au Real Madrid ou… à l’Inter !

D’ailleurs, la suite des opérations pour d’autres stars du PSG est également sujet à des débats dans la presse. À commencer par Marco Verratti qui est sérieusement entrain de songer à un départ d’après L’Équipe bien que le10sport.com vous ait affirmé que le PSG refuse de vendre le joueur qu’il a seulement prolongé en décembre dernier. Achraf Hakimi est un nom qui revient de plus en plus sur le marché des transferts. La presse a même affirmé qu’il aimerait revenir au Real Madrid, et plus précisément Mundo Deportivo.

PSG : Mbappé va prendre une décision fracassante https://t.co/94Usoe3rya pic.twitter.com/zLFNtaop6X — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

«Il aime l'Inter, il était heureux à Milan»