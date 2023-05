Exode au PSG, un cadre veut suivre Messi

Thomas Bourseau

En marge du mercato, Lionel Messi devrait claquer la porte et quelques joueurs du PSG devraient en faire de même. Pour ce qui est du cas Marco Verratti, l’Italien aurait à coeur de suivre Messi où qu’il aille la saison prochaine.

Lionel Messi va claquer la porte. Cela ne ferait plus aucun doute à présent au vu de la tournure des évènements entre le champion du monde et le PSG. D’autant plus que la star argentine aurait pleinement signifié à sa direction qu’elle ne prolongerait pas son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain.

Messi sur le départ, et n’est pas le seul

Et maintenant ? Tuttosport a annoncé dans la journée de mardi que Lionel Messi ferait d’un retour au FC Barcelone sa grande priorité. En cas d’échec, le rêve américain qu’est la Major League Soccer serait sa seule et unique alternative à l’instant T.

Verratti compte continuer avec Messi au PSG ou ailleurs