EXCLU - Mercato : Rennes dégaine une offre de 14 millions d’euros !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Stade Rennais accélère son mercato d’hiver. Selon nos informations, les Bretons viennent de faire parvenir une très belle offre de transfert pour un milieu de terrain évoluant en Ligue 1. La proposition n’a pas encore été acceptée mais le dossier avance.

Dixième de Ligue 1, le Stade Renbnais veut vite corriger le tir. L'objectif d'une place européenne est toujours dans la tête des dirigeants qui souhaitent une nouvelle fois profiter du mercato d'hiver pour se renforcer. Le nouvel entraîneur, Julien Stéphan, aspire notamment à pouvoir compter sur l'arrivée d'un milieu de terrain supplémentaire. Un profil expérimenté. Et les Bretons sont déjà en ordre de marche sur un dossier bien précis.

Rennes dégaine une deuxième offre

Dans le viseur de Rennes, il y a un joueur qui réalise un début de saison XXL : Pierre Lees Melou. Sous contrat avec Brest, équipe surprise du moment, le joueur de 30 ans est une priorité pour le board rennais. Une première offre de transfert a été transmise, elle dépassait les 10 millions d'euros. Selon nos informations exclusives, Rennes vient de faire parvenir une proposition de 14 millions d'euros pour Pierre Lees-Melou !

Brest n'a pas accepté