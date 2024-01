Mercato - PSG : L'offre de Paris pour Mbappé révélée

Hugo Chirossel

Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir se fait toujours attendre. Si le Real Madrid est à l’affût, l’attaquant de 25 ans pourrait finalement décider, une nouvelle fois, de prolonger son contrat avec le PSG. En ce sens, il a une offre sur la table depuis plusieurs mois.

Deux ans plus tard, Kylian Mbappé se retrouve dans la même situation. Comme en 2022, le capitaine de l’équipe de France arrive au terme de son contrat avec le PSG. Dans ces conditions, il est libre de négocier et de s’engager avec un autre et donc avec le Real Madrid.

Le PSG a fait son offre à Mbappé

Il y a deux ans, alors qu’il était annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé avait surpris tout son monde en prolongeant son contrat avec le PSG. Prendra-t-il la même décision cette année ? Le club de la capitale lui a en tout cas déjà fait une offre afin d’étendre son bail.

Un salaire de 70M€ par an ?