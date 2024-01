Mercato - PSG : Un effort de 4M€ réclamé pour ce transfert

La rédaction

Débarqué au PSG en provenance du Stade de Reims à l'été 2022, Hugo Ekitike n'a jamais réussi à convaincre les dirigeants parisiens. Alors qu'il avait refusé de faire ses valises à l'intersaison, l'ancien Rémois s'est finalement décidé à partir cet hiver. Si Wolfsburg et Wolverhampton étaient sur le dossier, c'est finalement l'Eintracht Francfort qui pourrait s'attacher ses services. Pour ce faire, Ekitike va devoir faire un gros sacrifice sur le plan financier.

Sorti d'une excellente saison sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike n'a jamais été en mesure de s'imposer sur le front de l'attaque du PSG depuis son arrivée au club en 2022. Ainsi, l'ancien Rémois est rapidement devenu un élément indésirable aux yeux des dirigeants du club de la capitale. Alors qu'il était invité à prendre la porte cet été, Hugo Ekitike a refusé de partir, ce qui a poussé les dirigeants parisiens à le mettre au placard.

Ekitike, un salaire trop élevé au PSG

Mais l'attaquant de 21 ans s'est finalement résigné cet hiver à s'en aller. Malgré sa situation délicate, Hugo Ekitike garde une certaine cote sur le marché. En ce sens, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Wolfsburg, Wolverhampton et l'Eintracht Francfort ont récemment fait part de leurs intérêts. Mais le salaire d'Ekitike, évalué entre 6 et 7M€ par saison, en a découragé plus d'un. Désormais, seul Francfort est encore sur le dossier, mais le club allemand exige un effort financier au Français.

Francfort veut baisser son salaire de moitié

À en croire plusieurs médias allemands, Hugo Ekitike aurait enfin accepté de revoir à la baisse ses demandes salariales. De quoi donc faciliter son départ du PSG dans les semaines à venir ? Selon les dernières indiscrétions de Bild, l’Eintracht Francfort, ne serait disposé qu’à lui offrir entre 2,5 et 3 M€ par saison. À suivre...