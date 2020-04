Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Porto insiste pour Anthony Lopes !

Publié le 22 avril 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Excellent sous les couleurs depuis plusieurs saisons, Anthony Lopes se retrouve à nouveau convoité par le FC Porto. La perspective d’une aventure sur sa terre d’origine ?

Formé à Lyon, Anthony Lopes a parfaitement assumé la succession de Hugo Lloris dans les buts lyonnais depuis 2012. Dernier rempart des Gones depuis près d’une décennie, il fait partie des meilleurs gardiens de but de Ligue 1. Et même s’il a fallu de longs mois de négociation pour prolonger son contrat l’été dernier, le voilà avec un bail courant jusqu’en juin 2024 entre les mains. Mais son profil plaît toujours autant à un club qui ne le lâche pas depuis un an : le FC Porto !

Conceiçao le veut

Lorsque les représentants d’Anthony Lopes et les dirigeants de l’OL ne parvenaient pas à trouver d’accord à un an de la fin de son contrat, le FC Porto s’est manifesté auprès du gardien portugais. Selon nos informations, l’intérêt de Porto est toujours aussi vif et le club ne perdrait pas espoir de le faire venir à court ou moyen terme. C’est l’entraîneur de Porto, Sergio Conceiçao, qui pousserait vivement son club à investir sur Anthony Lopes (29 ans). Mais du côté de Lyon, un départ du gardien de but n’est pas à l’ordre du jour. Après avoir offert un très gros contrat à son portier l’été dernier, Jean-Michel Aulas compte sur lui pour les années à venir. Il faudrait une belle offre de la part de Porto, et la volonté du joueur de quitter son club formateur, pour que le dossier puisse être envisageable.



Mais le projet aurait de quoi Anthony Lopes. S’il présente un super bilan avec Lyon, sa carrière internationale souffre encore d’un manque de reconnaissance. Champion d’Europe en 2016, il ne s’est jamais imposé comme un titulaire en Seleçao, devancé par Rui Patricio, José Sa ou encore Beto. L’idée d’une aventure en Liga Sagres pour convaincre et devenir incontournable en sélection, à un an de l’Euro, pourrait naître…