Mercato - PSG : Leonardo négocie bien un gros coup à l’étranger…

Publié le 22 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un latéral gauche en vue du prochain mercato estival, le PSG a bel et bien des vues sur Alex Telles. Mais aucune offre n’a encore été formulée au FC Porto dans ce dossier.

À l’issue de cet exercice 2019-2020, plusieurs joueurs du PSG arriveront au terme de leur contrat et semblent bien partis pour quitter librement le Parc des Princes : Edinson Cavani, Thomas Meunier et Thiago Silva sont notamment concernés, tout comme Layvin Kurzawa. Pour remplacer ce dernier, Leonardo multiplierait les pistes au poste de latéral gauche, et le directeur sportif du PSG cible d’ailleurs un international brésilien.

Le PSG cible bien Alex Telles

Comme Le 10 Sport vous l’a confirmé mardi, le PSG a bel et bien des vues sur Alex Telles (27 ans), le latéral gauche du FC Porto. Leonardo a d’ailleurs entamé des négociations dans ce dossier, mais selon nos révélations, aucune offre n’a encore été formulée par le directeur sportif du PSG pour Alex Telles. Affaire à suivre…