Mercato - PSG : Leonardo mal placé pour ce coup à 0€ ?

Publié le 22 avril 2020 à 0h15 par A.C.

La tâche de Leonardo avec Dries Mertens, en fin de contrat avec le Napoli, ne s’annonce pas du tout simple.

La concurrence est toujours plus forte, autour de Dries Mertens. Il faut dire que le joueur est en fin de contrat avec le Napoli. Selon nos informations, Mertens a choisi de rester à Naples, mais la crise sanitaire actuelle semble avoir tout bloqué, d’après la presse italienne. Ainsi, Leonardo aimerait s’immiscer dans cette brèche pour l’attirer au Paris Saint-Germain, mais le Belge aurait également reçu des offres de l’AS Monaco, de l’Inter et de Chelsea.

L’Inter prêt à se mettre en quatre pour Mertens