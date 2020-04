Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé par un cador de Ligue 1 pour une piste à 0€ ?

Publié le 19 avril 2020 à 22h15 par La rédaction

Intéressé à l’idée de recruter Dries Mertens à l’occasion du prochain mercato, le PSG verrait l’AS Monaco enclencher une offensive pour le milieu offensif du Napoli.

Dans quel club évoluera Dries Mertens la saison prochaine ? Le meilleur buteur de l’histoire de Naples avec Marek Hamsik serait susceptible de quitter le club napolitain à l’intersaison. En effet, le contrat du Belge expirera à l’issue de la saison et ne serait pas certain de le prolonger. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 8 avril dernier que Mertens avait fait le choix de prolonger avec l’équipe napolitaine. Néanmoins, la donne semblerait avoir changé depuis et le Belge serait dans l’incertitude pour la suite des opérations. Un départ serait de nouveau d’actualité. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment puisque l’AS Monaco passerait la seconde dans cette opération.

L’AS Monaco aurait approché le clan Mertens !