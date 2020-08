Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Leicester débarque pour Ikoné !

Publié le 23 août 2020 à 23h15 par Alexis Bernard

Très suivi en Angleterre, Jonathan Ikoné a vu Leicester faire une entrée remarquée dans la perspective d’un transfert estival. Voici nos révélations.

Après Victor Osimhen et Gabriel, le LOSC a encore quelques dossiers « départs » sur le feu. Mike Maignan, Boubakary Soumaré ou encore Jonathan Ikoné ont la possibilité de quitter le club cet été si une belle opportunité se présente. Pour le gardien de but lillois, Chelsea se tient prêt à dégainer une offre dès que Kepa Arrizabalaga aura plié bagage. Une horde de clubs européens est également à l’affût du dossier Soumaré, qui devrait animer le mois de septembre à venir. Pour Jonathan Ikoné, les clubs sont déjà là. Et comme révélé par le10sport.com, le LOSC attend de connaître la position définitive du joueur pour pouvoir avancer.

Leicester arrive, Ikoné doit trancher

Pour Ikoné, le LOSC est à l’écoute. Les clubs intéressés par l’international français sont déjà là, au premier rang duquel on retrouve Chelsea et l’Inter Milan. Mais les dirigeants lillois attendent de savoir ce que veut faire Ikoné : rester un an de plus ou partir cet été. Dans la perspective d’un départ, un nouveau club vient de signifier son intérêt. Il s’agit de Leicester, pensionnaire de Premier League. Après une nouvelle très belle saison, l’équipe de Brendan Rodgers se cherche un nouvel atout offensif. Et Leicester a les moyens de s’offrir un Jonathan Ikoné (22 ans), en pleine ascension depuis deux ans.