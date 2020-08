Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser al-Khelaïfi aurait les idées claires pour Mbappé

Publié le 23 août 2020 à 20h00 par D.M.

Nasser Al-Khelaïfi pourrait s’opposer à un départ de Kylian Mlbappé en 2021 en cas de défaite du PSG ce dimanche en finale de Ligue des champions.

« Kylian et Neymar ne vont jamais partir, ils vont rester au PSG ». déclarait Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du PSG en quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta (2-1). Depuis, le club parisien est venu à bout du RB Leipzig et est parvenu à atteindre la finale de la C1. Ce dimanche, le PSG a la possibilité de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Remis de sa blessure à la cheville, Kylian Mbappé devrait de nouveau être titularisé et essaiera de marquer l’histoire de son club. Et cette rencontre pourrait être lourde de conséquences pour l’avenir de l’international français.

Le Real Madrid espère une victoire du PSG