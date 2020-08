Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour la succession de Benzema, Pérez a sa petite idée

Publié le 23 août 2020 à 19h30 par La rédaction

À la recherche d’un nouvel attaquant pour suppléer à Karim Benzema (et, à terme, pour le remplacer), Florentino Pérez prospecte déjà le marché des transferts en quête de son futur numéro 9. Et le président du Real Madrid a déjà sa petite idée…

A qui incombera la lourde tâche de succéder à Karim Benzema ? Encore une fois exceptionnel cette saison sous les couleurs du Real Madrid, l’ancien international français sort d’une saison riche en buts et en passes décisives (27 réalisations et 18 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). Toujours impressionnant, le Français est devenu le véritable leader de l’attaque des Merengue dès le départ de Cristiano Ronaldo. Cependant, Benzema vieillit. Florentino Pérez le sait, et il sait qu’il va devoir rapidement lui trouver un successeur. Cependant, ce dernier serait difficile à trouver…

Pérez a plusieurs idées, mais...

Ainsi, Florentino Pérez a déjà ciblé quelques profils susceptibles de succéder à Benzema. Pendant un temps, le président du Real Madrid avait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez, aujourd’hui lié au FC Barcelone. Cependant, ce dernier aurait déjà, par le passé, refusé le Real Madrid, et aurait juré fidélité au Barça. Sergio Agüero aurait également fait partie des joueurs ciblés par la direction de la Casa Blanca , avant de finalement tomber dans l’oubli. Toujours active, la piste Erling Braut Haaland ne devrait pas se décanter avant janvier 2021, date à laquelle le Real Madrid pourrait lever une potentielle clause libératoire d’un montant de 75M€ dès le 1er janvier de l’année prochaine. Harry Kane, de son côté, serait prêt à quitter Tottenham, alors qu’il ferait partie de la short-list de Florentino Pérez. Cependant, aucun mouvement ne devrait être fait de ce côté, alors que le Real Madrid ne fera pas de folies sur le marché des transferts, comme l’a annoncé le président du club. Mais un joli coup semble tout de même se dessiner…

Le successeur de Benzema déniché à l’OL ?