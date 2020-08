Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema au coeur d’une opération XXL initiée par… Cristiano Ronaldo ?

Publié le 22 août 2020 à 14h30 par T.M.

En l’absence de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema rayonne au Real Madrid. Cette saison, le Français a porté la Casa Blanca jusqu’au titre de champion d’Espagne. Un atout indéniable pour Zinedine Zidane. Pour autant, le duo CR7-KB9 pourrait bien se reformer d’ici peu…

En 2018, le Real Madrid a été secoué par le départ de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a souhaité relever un nouveau défi et pour cela, il s’est envolé du côté de la Juventus, où il continue de briller. Toutefois, pour les Merengue, cette séparation a été compliquée à gérer. La saison dernière, l’absence du quintuple Ballon d’Or s’est clairement faite ressentir, ce qui a été moins le cas cette saison. La raison ? Karim Benzema. A 32 ans, le Français a réalisé la meilleure saison de sa carrière, étant dans une forme exceptionnelle. Empilant les buts, multipliant les passes décisives, KB9 a été le leader offensif tant recherché par la Casa Blanca depuis le départ de Cristiano Ronaldo. A l’avenir, Zinedine Zidane va donc pouvoir continuer à s’appuyer sur Benzema et ainsi construire autour de lui, qui aurait notamment prolongé jusqu’en 2022 avec le Real Madrid. Toutefois, cet été, le pire pourrait être possible pour les Merengue et l’ombre de Cristiano Ronaldo ne serait pas loin.

L’appel de Cristiano Ronaldo !